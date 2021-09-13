К мобильной ярмарке «Наша рыба» мурманчане проявили повышенный интерес

11 сентября в Мурманске работала мобильная ярмарка «Наша рыба». С помощью четырех брендированных фудтраков уличная торговая площадь была организована в центре города, на улице Воровского. На ярмарке можно было приобрести охлаждённую, мороженую, копченую рыбу, пресервы, морепродукты.

С 11 до 19 часов северяне купили почти две тонны охлажденной и 1,5 тонны замороженной и копченой рыбы.

Посетителей ярмарки развлекали выступления творческих коллективов, также среди участников мероприятия был проведён розыгрыш призов.

Одновременно с мобильной ярмаркой проходила стационарная ежесубботняя ярмарка в ТЦ «Форум», где за день было продано ещё более двух тонн охлаждёнки, сообщает региональное Министерство информационной политики.