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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.26 13:00

К началу лета в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 144 вакансии, из них 96 - по рабочим профессиям

С начала 2026 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 239 человек, в том числе 43 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Признано безработными 120 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2026 года 111 северянам – 56,7% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 июня текущего года зарегистрированы 54 безработных жителей муниципалитета. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6% к численности трудоспособного населения. Всего на 1 июня этого года зарегистрированы 81 человек, ищущих работу.

За январь-май 2026 года предприятиями и организациями муниципального образования в службу занятости заявлено 489 вакансий.

К началу лета в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 144 вакансии, из них 96 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на отчётную дату составил 0,8 а на 1 вакансию.

В настоящее время в городе атомщиков востребованы: преподаватели, медицинские работники, инженеры, специалисты, полицейские, слесари, продавцы, разнорабочие.

В настоящее время ведётся набор безработных граждан, зарегистрированных в Полярнозоринском кадровом центре в группу профессионального обучения по программе «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

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