Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 11:30

К началу нового учебного года почти 20 тысяч юных северян будут учиться и развиваться в современных образовательных пространствах

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ремонт и оснащение образовательных организаций Мурманской области в преддверии нового учебного года стали одной из тем вчерашнего оперативного совещания в правительстве региона. Создание современных пространств для роста и развития идёт в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа». По инициативе главы региона программа работает с 2021 года.

«Арктическая школа является одним из ключевых проектов. В этом году на его реализацию из регионального бюджета дополнительно выделено 200 миллионов рублей. Созданы инженерные классы, образовательные пространства «Уникум» и «Уникум. Малыш». В проект вошли и организации дополнительного образования. Благодаря грантам там появились классы для программирования, робототехники, пространства по созданию и управлению беспилотными аппаратами. Это очень важные направления, которые помогают нашим детям развиваться и быть в авангарде современных технологий. Всего за 5 лет работы проекта «Арктическая школа» создано более 340 пространств. Сегодня в каждой школе Мурманской области есть такой современный класс. Но самое главное — проект эффективен и вызывает у детей только положительные эмоции. Им интересно, они с удовольствием занимаются», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, проект даёт юным северянам равные возможности и позволяет готовиться к всероссийским и международным соревнованиям на современном оборудовании. Как результат: выросло число ребят, показавших высокие результаты в ходе различных интеллектуальных состязаний. Так, в 2024 году в сравнении с 2022 годом количество победителей и призёров олимпиад, входящих в рекомендованный перечень Минпросвещения России, увеличилось в два раза. Это серьёзный показатель модернизации всей системы образования.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, принимавший участие в обсуждении этого вопроса, отметил:

— Проект «Арктическая школа» запущен в 2021 году по инициативе главы региона и изначально был направлен на преобразование школьных пространств. Сегодня проект реализуется в расширенном формате, включая в себя детские сады и учреждения дополнительного образования. И нельзя не отметить его положительный эффект – от возросшего интереса юных северян к получению знаний в комфортных и оснащенных пространствах, до увеличения количества победителей и призеров олимпиад. Важно, что проект продолжается, оперативно реагируя на меняющиеся тренды и запросы как самих юных жителей региона, так и их родителей.

Благодаря проекту «Арктическая школа» новые условия для обучения и развития детей в этом году созданы для 14 тысяч школьников, более 3,5 тысячи воспитанников детских садов и почти двух тысяч ребят, которые посещают учреждения дополнительного образования. К началу учебного года почти 20 тысяч юных северян будут учиться и развиваться в современных образовательных пространствах. Подготовка объектов выходит на финальную стадию: в помещениях устанавливают мебель, монтируют оборудование, приводят в порядок кабинеты и залы. Совсем скоро преобразования смогут оценить школьники, родители и педагоги. Всего в регионе откроется 60 новых образовательных пространств.

Подробнее об их создании рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551926/#&gid=1&pid=1

