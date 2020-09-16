К началу октября около школы № 11 появится футбольное поле

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил среднюю общеобразовательную школу № 11, где на пришкольном участке завершается укладка искусственного газона.

– Работы разбиты на два этапа. К началу октября здесь появится футбольное поле, которое будет соединено пешеходной связью с территорией школы, а также современное освещение, – рассказал Евгений Никора. – На следующий год запланировано обустройство беговой дорожки.

Стоит отметить, что в прошлом году на территории школы благоустроена детская площадка и установлено спортивно-игровое оборудование для детей младшего школьного возраста. Отремонтировано крыльцо центрального входа в здание с ремонтом кровли козырька.

– У нас комплексный подход к модернизации учебного учреждения, – отметила директор МБОУ СОШ № 11, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Мы стараемся организовать работу так, чтобы ремонт не сказывался на комфорте учеников и педагогов.

Напомним, что в 2020 году для развития массового детского спорта ведутся работы по устройству спортивного стадиона с укладкой искусственного покрытия на территории МБОУ Гимназия № 9 и устройство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием на территории МБОУ Гимназия № 5.