К началу учебного года в школах Мурманской области заменили порядка 2,5 тысячи окон. Об этом вчера на оперативном совещании доложила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«В 2023 году продолжили реализацию проекта «Тёплое окно», заменив почти 2,5 тысячи окон в 44 школах в 11 муниципалитетах. Таким образом, сейчас в 69% зданий заполярных учреждений заменены на 100%», - поделилась Оксана Демченко.

Первый заместитель губернатора также подчеркнула масштаб реализации регионального проекта «Арктическая школа», который закреплён в стратегическом плане «На Севере – жить». Так, в 2023 году победителями указанного конкурса стали 26 инициатив от школ и детских садов, на их реализацию из бюджета Мурманской области выделено 100 млн рублей.

Ещё одно важное направление модернизации образовательной среды – проект «Уникум». Весной этого года в регионе уже открыты 20 площадок, в новом учебном году в Мурманске, Полярных Зорях, Кандалакше и Мурмашах появятся ещё 4 центра олимпиадной подготовки и научной деятельности.

Наряду с региональными программами в Мурманской области успешно реализуются национальный проект «Образование». Так, уже отремонтирована инфраструктура четырех спортивных залов в школах Печенги, Ковдора, Молочного и Зеленоборского. Созданы девять новых «Точек роста» в Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Кандалакшском и Кольском районах, Печенгском муниципальном округе. Теперь число пространств для получения дополнительного образования в Мурманской области составляет 62.

«В начале учебного года после капитального ремонты будут открыты сразу четыре школы: школа №19 в Кандалакше и школы №№1, 2 и 12 в ЗАТО г. Североморск. На их обновление было направлено более 724 млн рублей. Из областного бюджета дополнительно выделили 62 млн рублей на благоустройство территорий учреждений заполярной столицы», - рассказала первый заместитель губернатора.

Перед началом учебного года модернизация коснулась и колледжей Мурманской области: в 8 учреждениях выполнен ремонт мастерских, лабораторий и общественных пространств, завершается ремонт отдельных блоков в общежитиях Мурманского индустриального, Апатитского политехнического колледжей и Северного колледжа физкультуры и спорта. После капитального ремонта ждёт студентов и Мурманский индустриальный колледж, в котором обновили мастерские и общественные пространства. Кроме того, в колледже появились молодежные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». На модернизацию колледжей региона было направлено 450 миллионов рублей.

Всего в новом учебном году образовательную деятельность будут осуществлять 520 образовательных организаций.

Подробнее тему подготовки учреждений образования в преддверии нового учебного года в своем докладе раскрыла министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава профильного ведомства поделилась тем, что для образовательных организаций региона приобретено новое компьютерное оборудование. В этом учебном году современной техникой будут обеспечены почти 95% школ и 100% колледжей. В сфере дополнительного образования созданы 336 новых мест для детей, в Кировске появится второй в регионе центр цифрового образования «IT-куб».

«Все мероприятия позволяют создавать современные, комфортные и безопасные условия обучения для почти 80 тысяч школьников, 40 тысяч воспитанников детских садов и 15 тысяч студентов областных колледжей», - подчеркнула министр.