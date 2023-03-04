Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 17:00
К началу весны российские рыбаки добыли 860 тысяч тонн рыбы – на 14,5% выше уровня прошлого года
По данным системы мониторинга Росрыболовства, к концу февраля 2023 года российские рыбаки добыли 860 тысяч тонн – на 14,5% больше уровня предыдущего года.
На Северном бассейне вылов достиг 71,6 тысячи тонн. Трески добыто 39,7 тысячи тонн, пикши – 16,9 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 49 тысяч тонн.
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Последние комментарии
Евйгений
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
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