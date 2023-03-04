К началу весны российские рыбаки добыли 860 тысяч тонн рыбы – на 14,5% выше уровня прошлого года

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к концу февраля 2023 года российские рыбаки добыли 860 тысяч тонн – на 14,5% больше уровня предыдущего года.

На Северном бассейне вылов достиг 71,6 тысячи тонн. Трески добыто 39,7 тысячи тонн, пикши – 16,9 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 49 тысяч тонн.