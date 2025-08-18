К новому отопительному сезону на котельной в Заполярном капитально отремонтируют паровой котёл

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону филиал АО «МЭС» «Александровская теплосеть» приступил к капитальному ремонту парового котла ГМ-50 на котельной города Заполярный.

Также проект ремонтов включает замену газоходов и установку трех новых секций воздухоподогревателей.

Кроме этого, на котельной модернизирован щит управления водогрейного котла, продолжаются работы по внедрению системы автоматизации и диспетчеризации основного оборудования.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на сегодняшний день в эксплуатации находятся шесть котлов различного назначения: два водогрейных и четыре паровых, обеспечивающих надёжное теплоснабжение как жилого сектора, так и промышленного комплекса комбината в зимний период.

Мероприятия, реализуемые в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить!», направлены на повышение надежности и эффективности энергоснабжения населения и предприятий региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551851/#&gid=1&pid=1