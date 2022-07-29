К новому учебному году образовательные учреждения Оленегорска преображаются: вице-губернатор проверил ход ремонтных работ

В рамках рабочей поездки 27 июля заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин проверил ход ремонтных работ в образовательных организациях Оленегорска.

В школе №13 посёлка Высокий продолжается создание общественного пространства в рамках проекта «Arctic schools». Кроме того, почти завершены работы по модернизации библиотеки, оснащенной кинозалом. Проект реализуется благодаря гранту от Министерства образования и науки Мурманской области в размере 350 тысяч рублей.

Также в Оленегорске в рамках проекта «Arctic schools» идет преобразование современной столовой в школе №21, создание общественного пространства в детском саду №2 и благоустройство прилегающей территории детского сада №14.

«Во всех образовательных учреждениях сейчас ведётся ряд работ по подготовке к новому учебному году: ремонт кровель и фасадов, преображаются внутренние помещения, прилегающая территория, и конечно, особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Рассчитываю, что все проекты будут завершены в срок», – прокомментировал Юрий Фомин.

В ходе рабочей поездки вице-губернатор также посетил Оленегорский горнопромышленный колледж, где благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» в 2022 году закуплено оборудование для создания мастерских и Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Электромонтаж» и «Сантехника и отопление». В полном объеме приобретено оборудование по инфраструктурным листам, приобретены расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сантехника и отопление», заключен договор на поставку расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж», сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/