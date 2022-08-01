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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 16:30

К новому учебному году преобразится 100 образовательных пространств в рамках проекта «Arctic schools»

Успешный опыт реализации проекта «Arctic schools» в прошлом году позволил расширить перечень претендентов на получение грантов в 2022 году, добавив дошкольные образовательные организации. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила министр образования и науки региона Диана Кузнецова. Министр также отметила, что  количество предоставляемых грантов увеличено до 100, а объём финансирования по сравнению с 2021 годом расширен на 113,42 млн рублей (со 150 млн рублей до 263,42 млн рублей).

Кроме того, в два раза увеличилось количество направлений предоставления грантов: 5 направлений для школ – школьные столовые, спортивные, общественные и учебные пространства, школьные теплицы; 3 направления для детских садов – прилегающие территории, общественные и внутренние пространства.

сего на получение 100 грантов претендовали 198 государственных областных и муниципальных образовательных организаций: 87 школ и 111 детских садов.

В рамках реализации проекта в 2022 году в общеобразовательных организациях будут преобразованы 13 спортивных школьных пространств, 11 школьных столовых, 19 общественных пространств (информационно-библиотечные центры, актовые залы, рекреации), 18 учебных кабинетов, 4 школьные теплицы. В дошкольных образовательных организациях модернизируют 10 пространств прилегающих территорий, 10 общественных пространств и 15 групповых помещений.

По результатам конкурсного отбора до 26 мая 2022 года были заключены 100 соглашений о предоставлении грантов. Денежные средства до получателей грантов в полном объеме были доведены до 2 июня 2022 года.

«В целом ремонтные работы выполняются в соответствии с графиками. Соблюдение порядка предоставления грантов и сроков реализации мероприятий находится на постоянном контроле Министерства образования и науки Мурманской области, включающем в себя документальный контроль, проведение еженедельных рабочих совещаний по вопросу подготовки образовательных организаций к новому учебному году и завершению выполняемых мероприятий, а также выездной контроль реализации мероприятий», – рассказала министр.

Кроме того, Диана Кузнецова обратила внимание глав администраций на необходимость завершения всех строительно-монтажных мероприятий до приемки образовательных организаций к новому учебному году.

Все преобразованные в текущем году помещения общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций будут отмечены специально разработанными фирменными логотипами регионального проекта по преобразованию пространств «Arctic schools».

Как сообщает Министерство образования и науки, в первый год реализации проекта «Arctic schools» на предоставление грантов могли претендовать только общеобразовательные организации. По результатам конкурсного отбора гранты получили 56 общеобразовательных организаций, общая сумма предоставленных грантов составила 150 млн рублей. Всего на предоставление грантов были поданы заявки от 82 школ Мурманской области.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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