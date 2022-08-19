18 августа заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, начальник Управления образования, руководитель Североморского местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Гладских, руководитель профсоюза системы образования флотской столицы Алла Петросян, начальник МБУ «КХЭО» Леонид Рындя и ведущий специалист Управления образования Ирина Бальон завершили проверку учебных заведений флотской столицы к началу нового учебного года.

В этот день они проверили корпус №1 лицея на улице Гвардейской и Североморскую школу полного дня.

В корпусе №1 лицея в летнем периоде выполнен не только косметический ремонт, но и проведён капитальный ремонт спортивного зала. На эти цели был выделен областной грант в размере 5 миллионов рублей, ещё 200 тысяч были выделены из местного бюджета. Для занятий спортом на 600 тысяч рублей закуплены современные тренажёры. В будущем году в этом корпусе и в школе №7 будут заменены окна. На эти цели выделено 5 миллионов рублей. В мастерской, кроме обычных станков имеется и станок с числовым программным управлением.

В Североморской школе полного дня заменены трубы водопровода, проведена модернизация теплового узла, по программе «Аrctic schools» проведён капитальный ремонт спортивного зала, где теперь смогут заниматься и школьники с особенностями здоровья на специальных тренажёрах. На эти цели были затрачены 5 миллионов рублей.

К новому учебному году все образовательные учреждения Североморска готовы в полном объёме.

Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.