К официальному курсу американская валюта и евро подешевели

Нефтяные цены умеренно повышаются сегодня утром после роста в последние часы торгов накануне.

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в минусе, сумев выйти в плюс под самый конец торгов. Такие колебания были вызваны низким объёмом торгов, сказал управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж в интервью «MarketWatch». «Слишком много инвесторов сыграли на понижение, и теперь они пытаются закрыть свои позиции», - считает он.

Днём ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

«Быки», вероятно, очень расстроены реакцией рынка на более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти», - отметили аналитики брокерской компании «Zaner».

Доллар США едва заметно прибавлял в самом начале торгов на Московской бирже. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,96 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,14 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар почти не изменился, евро дешевел, рубль - в ожидании ключевых событий ближайших дней.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,9417 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил всего 0,42 коп. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» снизился на 11,55 копейки и составил 98,5395 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 18,97 копейки, евро - на 16,84 копейки.