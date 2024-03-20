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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 10:30

К официальному курсу американская валюта и евро подорожали

Как пишет finmarket.ru, внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы министерством энергетики страны в 17.30 мск.

Оценки, обнародованные Американским институтом нефти (API) вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,519 млн баррелей.

«Цены на нефть достигли многомесячных максимумов, поскольку риск снижения предложения вновь оказался в центре внимания трейдеров», - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку «Exinity» Хань Тань.

«Рынок получил «бычий» импульс в начале этой недели в связи с атаками на российские НПЗ, статданными из Китая, а также обещанием Ирака сократить экспорт нефти», - говорит эксперт, которого цитирует «Market Watch».

Хотя повреждение российских НПЗ в результате атак украинских дронов было воспринято трейдерами как сигнал для роста цен на нефть, сырьевой аналитик «Commerzbank» Ту Лан Нгуен считает, что долгосрочный ущерб для этих предприятий может вынудить Россию направить больше нефти на экспорт.

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,57 рубля (-8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 34,32 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжал дешеветь, курс евро также снижался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,4761 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар потерял 17,14 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» просел на 6,02 копейки и составил 100,5948 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 25,18 копейки, евро - на 49,01 копейки.

 

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