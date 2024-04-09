К официальному курсу американская валюта и евро продолжают рост

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после спада накануне. Сегодня котировки растут на фоне отсутствия прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, власти Израиля уже определили дату начала операции армии обороны Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Наземную операцию в Рафахе израильские власти считают одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС, называя этот город последним оплотом группировки.

По данным Московской биржи, доллар США не проявил ощутимой динамики в начале торгов, По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,69 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 10,4 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает слабо меняться, евро также торгуется вблизи закрытия сессии в понедельник.

Рубль стабилен.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,6927 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 0,73 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 0,60 копейки и составил 100,6060 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 11,17 копейки, евро - на 38,24 копейки.