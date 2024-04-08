К официальному курсу американская валюта и евро растут

Цены на нефть, завершившие прошлую неделю на максимумах с октября, снижаются в понедельник.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, учитывая угрозы Ирана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. Несмотря на санкции, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, отмечает «Market Watch».

Тем временем, Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила «The Jerusalem Post». По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

«Такая уступка, как вывод войск из Газы, никоим образом не является поводом сбрасывать со счетов угрозу более прямого конфликта Израиля с Ираном, - отмечает аналитик «Mizuho Bank» в Сингапуре Вишну Варатан. - Волатильность цен на нефть сохраняется, и это главным образом связано с геополитикой».

По данным Московской биржи, сегодня утром доллар США был почти стабилен, рубль менялся слабо на старте торгов с учётом неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,46 рубля (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 4,2 копейки выше действующего официального курса. Через час торгов доллар начал слегка дорожать, евро также незначительно повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,5293 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 2,93 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 1,38 копейки и составил 100,1713 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 11,38 копейки, евро подрос на 4,54 копейки.