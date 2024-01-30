К официальному курсу американская валюта и евро снижаются

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днём ранее.

Как пишет finmarket.ru, в начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трёх американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли.

Некоторые участники рынка опасаются прямого военного столкновения США и Ирана, однако Вашингтон может постараться «сдержать эскалацию и дать ограниченный, локальный ответ на фоне электорального цикла», отметил аналитик «XS.com» Самер Хасн.

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортёра нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,08 рубля (+10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,9 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает слабо дорожать.

Евро растёт. Рубль чуть снижается к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов к движению после завершения налоговых выплат января.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,0623 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 8,73 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 32,57 копейки и составил 96,4597 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 54,67 копейки, евро - на 51,80 копейки.