К официальному курсу американская валюта и евро выросли

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются после снижения в конце прошлой недели из-за усиления геополитической напряжённости и обеспокоенности трейдеров в отношении вероятных перебоев с поставками на мировой рынок.

Как пишет finmarket.ru, Совбез ООН в пятницу не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

Между тем йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера «Huang Pu», шедшего в Красном море под панамским флагом, сообщило Центральное командование ВС США.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъёму котировок, остаются сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объёмов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,7 рубля (-9,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,82 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешёл к незначительному росту, евро также слабо повышается.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,9197 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 12,47 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 9,23 копейки и составил 100,3798 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 30,79 копейки, евро - на 16,28 копейки.