К официальному курсу американская валюта подорожала, евро снизился

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии, сообщили СМИ.

Как сообщает finmarket.ru, рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

«Напряженность между Израилем и ХАМАС велика, и хотя стороны как никогда близки к переговорам о перемирии, остаётся риск дальнейшей эскалации конфликта и его перекидывания на другие страны региона», - отметили аналитики «Sevens Report Research».

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне докладе министерства энергетики страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 715 тысячи баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные «S&P Global Commodity Insights» аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,58 рубля (+14,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил умеренно дорожать, евро также слабо растёт. Рубль снижается с учётом преобладающего пессимизма на мировых рынках капитала.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,5687 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар увеличился на 13,62 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 13,11 копейки и составил 100,6211 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 24,04 копейки, евро снизился на 42,62 копейки.