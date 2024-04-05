К официальному курсу американская валюта прибавила, евро потерял

Нефтяные цены продолжают повышаться сегодня утром на опасениях усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как Brent, так и WTI обновили максимумы с конца октября по итогам предыдущих торгов.

Как сообщает finmarket.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна «будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему».

Как сообщает портал «Axios» со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет «Axios».

«Похоже, наиболее вероятным сценарием развития ситуации на Ближнем Востоке является дальнейшая эскалация конфликта, и мы считаем, что цены на нефть могут подняться ещё выше в краткосрочной перспективе, если нынешний воинственный импульс сохранится», - отмечает аналитик «Roth MKM» Лео Мариани, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги в небольшом плюсе. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,31 рубля (+7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 0,42 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил слегка дорожать, евро при этом дешевел.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3429 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 10,29 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 18,56 копейки и составил 99,644 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 3,71 копейки, евро потерял 10,24 копейки.