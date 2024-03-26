К официальному курсу американская валюта снижается, евро подрос

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили активным ростом.

Как сообщает finmarket.ru, ссылаясь на «MarketWatch», поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США,

По данным Московской биржи, доллар заметно рос на старте торгов во вторник.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,645 рубля (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13,11 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил рост, евро слабо повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,7472 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 16,72 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 2 копейки и составил 100,44 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 2,89 копейки, евро подрос на 7,49 копейки.