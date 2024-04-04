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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.24 10:30

К официальному курсу американская валюта снизилась, евро вырос

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Как сообщает finmarket.ru, министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на её развитие путём принятия дополнительных мер в любое время, «опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК».

Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объёмов экспорта.

Вместе с тем Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

При этом спрос на бензин вырос на 421 тысячу баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.

Роберт Ягер из «Mizuho Securities», чьё мнение приводит «MarketWatch», допускает, что эти данные на фоне приближения летнего автомобильного сезона, который начнётся через семь недель в уикенд перед Днём поминовения (27 мая), будут стимулировать рост нефтяных котировок в ближайшие недели.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи закрытия вчерашней сессии. Евро слабо растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3353 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 3,03 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 14,38 копейки и составил 99,9863 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 5,39 копейки, евро вырос на 55,86 копейки.

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