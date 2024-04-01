К официальному курсу американская валюта теряет, евро прибавляет

Нефтяные цены продолжают повышаться после уверенного роста по итогам первого квартала. Участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

Как пишет finmarket.ru, в марте нефть Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъём был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, согласно данным «Dow Jones Market».

По данным Московской биржи, доллар США немного дешевел в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,36 рубля (-11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 0,35 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3332 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 14,68 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 1,99 копейки и составил 99,6301 рубля.

К официальному курсу американская валюта потеряла 3,28 копейки, евро прибавил 10,02 копейки.