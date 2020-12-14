К официальному курсу евро и доллар подешевели

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, ожидания по вакцине благоприятно отражаются на перспективах по спросу, свидетельствуют данные торгов. Новости по вакцине от коронавируса продолжают поддерживать ожидания по экономике, что, в свою очередь, влияет на прогнозы по спросу на нефть.

Планами по вакцинации поделились и в Европе. В выходные канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнётся «через несколько дней» после лицензирования вакцины. Как ожидается, это случится не позднее 29 декабря, уточнила Меркель.

Позднее на неделе должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассмотрены итоги исполнения сделки альянса в ноябре. Встреча будет проведена 16 декабря. При этом страны-участники нефтяного соглашения ОПЕК+ проведут встречу 4 января 2021 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 72,9553 рубля. По отношению к последней сделке 11 декабря доллар подрос на копейку. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 16,42 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос почти на 18 копеек и составил 88,5894 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 18,50 копейки.