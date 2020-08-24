К официальному курсу евро и доллар подорожали

Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают слабую отрицательную динамику на фоне разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Ураганы в Мексиканском заливе поддерживают котировки; вместе с тем угроза второй волны коронавируса вселяет опасения за спрос. Октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,11% — до 44,3 доллара за баррель.

Сегодня в центре внимания инвесторов погодные катаклизмы в США. Шторма частично остановили добычу нефти в Мексиканском заливе, тем самым поддержав цены.

23 августа власти четырёх округов штата Луизиана объявили эвакуацию из-за приближающихся шторма «Лаура» и урагана «Марко». В понедельник Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC) сообщил, что ураган «Марко», продвигающийся по Мексиканскому заливу, ослабел до тропического шторма.

Вместе с тем трейдеров беспокоит ситуация с коронавирусом в Европе и некоторых частях Азии. Признаки начала второй волны грозят снова повлечь за собой карантинные меры и помешать восстановлению спроса.

«Двойные проблемы в Атлантике могут привести к серьёзным сбоям в нефтяных операциях в Мексиканском заливе. Однако… неуверенность в отношении вируса продолжает оказывать давление на перспективы спроса на нефть», — прокомментировал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,51 рубля. По отношению к последней сделке 21 августа доллар подешевел на 29 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 41 копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 23 копейки и составил 87,9798 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 24,55 копейки.