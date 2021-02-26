К официальному курсу евро и доллар подскочили

Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,72% — до 63,07 доллара за баррель.

Сегодня некоторое давление на цены на нефть оказывает укрепление американского доллара. Курс доллара растёт, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты. В свою очередь на удорожание доллара повлияло снижение доходности гособлигаций США.

Инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей недели, поскольку существуют риски того, что страны альянса могут ослабить ограничения по добыче нефти и вернуть на рынки некоторое количество баррелей. На фоне не до конца восстановившегося спроса на «чёрное золото» это может привести к дисбалансу на рынке.

При этом в целом нефть движется к четвертому ежемесячному росту цены подряд на фоне растущих надежд на скорое восстановление мировой экономики. С начала февраля её стоимость увеличилась на 17-20%.

«Темпы увеличения спроса в течение следующих шести месяцев могут вызвать рост цен до 70–80 долларов за баррель», — считает аналитик «IHS Markets» Виктор Шум, которого цитирует агентство «Блумберг».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,6408 рубля. По отношению к последней сделке 25 февраля доллар подешевел почти на 11 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,16 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 26,26 копейки и составил 90,6924 рубля. К официальному курсу евро, как доллар, вырос. Рост составил 1,19 рубля.