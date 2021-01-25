К официальному курсу евро и доллар сегодня выросли

Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько опускаются, ситуация с коронавирусом и карантинными ограничениями в мире вызывает опасения вокруг перспектив спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,08%, до 52,23 доллара за баррель.

«Признаки ослабления спроса (на нефть. — Ред.) сдерживают рынок», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ», которые указывают на ситуацию с карантином в Китае, Гонконге и Франции.

Опасения по ужесточению ограничений в связи с пандемией коронавируса в целом сдерживают ожидания по спросу на нефть. Так, ранее СМИ сообщали о возможности нового ужесточения карантина во Франции.

Кроме того, рынки беспокоит статистика по заражениям в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. За минувшие сутки в стране было выявлено 124 случая коронавируса, с середины месяца показатель превышает сто случаев в день — это соответствует статистике июля. Инвесторы опасаются, что празднование Нового года в Китае по лунному календарю может вызвать новый всплеск заражений.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,6848 рубля. По отношению к последней сделке 22 января доллар подешевел на 61,52 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 32,33 копейки

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра2 к последней сделке снизился на 63,60 копейки и составил 90,9840 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 57,53 копейки.