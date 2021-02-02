К официальному курсу рубля евро и доллар растут

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1%, продолжая ралли понедельника, инвесторы позитивно оценивают перспективы спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднялась на 0,99%, до 54,08 доллара за баррель. Накануне нефть подорожала примерно на 3%.

Нефтяные котировки продолжают подталкивать вверх ситуации с коронавирусом и ОПЕК+. Ранее Саудовская Аравия обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учётом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

В США за последние сутки было зарегистрировано 110 тысяч новых случаев заражения и менее 2 тысяч смертей, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В начале января показатель составлял 200-300 тысяч, число смертей могло достигать 3-4 тысяч.

«Настроения, похоже, уже кардинально изменили направление, и без сомнения в значительной степени это поддерживает снижение случаев заражения COVID-19, а также и смертей в США», — цитирует агентство «Блумберг» слова основателя консалтинговой компании «Vanda Insights» в Сингапуре Ванданы Хари.

Сегодня утром средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,9576 рубля. По отношению к последней сделке 1 февраля доллар подешевел на 19 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 45,23 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 13 копеек и составил 91,6542 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 11,16 копейки.