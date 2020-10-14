К официальному курсу рубля евро и доллар снижаются

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях, что новая волна коронавируса в мире помешает восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что активный рост случаев коронавируса в Европе и США может снова сильно снизить спрос на топливо, а новые карантинные ограничения будут препятствовать экономическому восстановлению.

«Цены на нефть выглядят очень уязвимыми, поскольку коронавирус продолжает распространяться со скоростью лесного пожара по Европе, а также имеет тенденцию к росту в США», – сказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

Опасения за спрос также подкрепил октябрьский доклад ОПЕК. Организация сохранила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 миллиона баррелей в сутки, при этом незначительно ухудшила прогноз по 2021 году — теперь ОПЕК ожидает роста спроса на 6,5 миллиона баррелей в сутки вместо 6,6 миллиона в прошлом прогнозе.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,1755 рубля. По отношению к последней сделке 13 октября доллар подорожал на 12,55 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 11 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился почти на 14 копеек и составил 90,6096 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, уменьшился. Снижение составило 46,36 копейки.