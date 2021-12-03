К официальному курсу рубля, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на гибкости подхода ОПЕК+ к добыче нефти, свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,73% — до 67,65 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, страны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Однако в связи с появлением штамма COVID-19 «омикрон» ОПЕК+ принял решение занять выжидательную позицию и продолжить мониторить рынок. В своём итоговом коммюнике альянс подчеркнул, что при необходимости будет готов незамедлительно действовать.

По мнению аналитиков «Goldman Sachs», которое приводит газета «Wall Street Journal», результат соответствует прошлым решениям ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в условиях неопределенного спроса.

Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм «омикрон» представляет значительную неопределенность для рынков. По мнению экспертов, южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения.

Курс доллара в пятницу утром стабилен к евро в преддверии публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 25,62 коп., евро - на 42,94 коп.