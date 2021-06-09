К октябрю в пгт.Сафоново появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

8 июня на месте будущего строительства состоялось выездное совещание мониторинговой группы партии «Единая Россия» с министром спорта Мурманской области Светланой Наумовой, врио главы ЗАТО г.Североморск Андрем Федуловым и заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгенией Гордеевой.

ФОКОТ будет оборудован в рамках партийного проекта «Детский спорт». Расположится он на площади, где последние годы устанавливают новогоднюю ёлку. Из федерального бюджета на эти цели выделено 20 миллионов рублей. Подготовка основания и монтаж оборудования будут осуществлены в рамках муниципального контракта за счет средств муниципального бюджета и субсидии из областного бюджета.

- Мы стараемся как можно больше делать таких открытых площадок, потому что люди очень активно идут сюда. К тому же в Сафоново рядом со школой нет возможности восстановить стадион, поэтому будущий ФОКОТ можно будет использовать и как школьный стадион для занятий по физкультуре. Что тоже очень здорово, - отметила региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова.

В проект спортивного объекта входят: футбольное поле, беговые дорожки, площадки для стритбола, бадминтона, уличные тренажеры. Все они обязательно будут приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью.

- Хочу отметить, что ранее здесь была установлена детская площадка, которую мы сохраним. Будет произведена вертикальная планировка в целях укладки твердого покрытия для дальнейшей установки необходимого оборудования. Таким образом, мы обеспечим комплексный подход: будет место для занятий физкультурой и спортом, а также место для прогулок с детьми младшего возраста, - рассказал врио главы ЗАТО г.Северомосрк Андрей Федулов.

В том, что новый объект будет востребован, сомневаться не приходится.

На сегодняшний уже день подписаны все необходимые соглашения с министерством, запущена конкурсная процедура по выбору подрядчика. Первая поставка оборудования ожидается уже в августе.