К осени ремонт объектов спортивной инфраструктуры в Мончегорске и Оленегорске будет завершён

Об этом в рамках рабочего визита в муниципалитеты сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Осмотр объектов начался с церемонии передачи оборудования и инвентаря для отделения хоккея с мячом спортивной школы олимпийского резерва в Мончегорске. Клюшки, чехлы, мячи и другие предметы приобрели в рамках национального проекта «Демография», а также федерального и регионального проектов «Спорт-норма жизни».

«Хоккей с мячом – это перспективный вид спорта в Мурманской области, – сообщила Елена Дягилева. – Как вы знаете, на территории региона функционирует единственная профессиональная команда – хоккейный клуб «Мурман», который был создан в 1999 году. В соответствии с требованием регламента Федерации хоккея с мячом России для участия клуба в суперлиге необходимо наличие молодежной команды. Ее создали здесь, в Мончегорске, на базе спортивной школы олимпийского резерва в сентябре 2018 года. Надеемся, что новое оборудование вдохновит ребят на новые и уверенные победы».

Арена стадиона при спортшколе является единственным объектом в Мурманской области, на которой проводятся всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. В последние несколько лет стадион преображается, сейчас рабочие проводят установку опор освещения.

«Всего в 2021 году в Мурманской области должны быть приведены в порядок более десяти объектов спортивной инфраструктуры, кроме того, начнется строительство новых объектов, в частности, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Кандалакше и Заозерске, – напомнила заместитель губернатора. – На эти цели из бюджета выделено более 750 млн рублей».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Оленегорске капитальный ремонт выполняется сразу на трех объектах – в Доме физкультуры, Ледовом дворце спорта, а также в спортивной школе «Олимп».

«В Доме физкультуры проводится ремонт полов спортивного зала, во Дворце – ремонт системы вентиляции, в спортшколе – капитальный ремонт систем вентиляции, электроснабжения и внутренних помещений, – сообщила Елена Дягилева. – Работы ведутся в хорошем темпе, по графику, некоторые завершатся уже в июле. Свой вклад вносят и градообразующие предприятия – АО «Олкон» и AO «Кольская ГМК». Своевременное завершение ремонтных работ было определяющим условием при принятии решения о выделении средств губернатором Андреем Чибисом. Надеемся, что северяне, вернувшись из отпусков, оценят по достоинству те преобразования, над которыми мы работаем».