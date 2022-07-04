Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2022 годаСпецоперация на Украине потребовала спецмер в России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.07.22 18:00

К переквалификации и освоению новой профессии с нуля чаще готова молодёжь, чем старшее поколение

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, кем видят себя представители распространенных профессиональных групп, если решат переквалифицироваться. В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

К переквалификации сегодня готовы 85% россиян: 44% согласны освоить с нуля новую специальность, 23% — смежную, а 18% хотели бы повысить квалификацию, не меняя сферу деятельности. 4% не хотят или не имеют возможности учиться, а 3% считают себя и так достаточно квалифицированными. По сравнению с «ковидным» 2020 годом, россиян, готовых к повышению квалификации без смены деятельности, стало больше.

В кардинальной смене деятельности молодёжь до 24 лет заинтересована чаще, чем старшее поколение, а опрошенные с доходом до 30 тысяч рублей — чаще респондентов, зарабатывающих более 80 тысяч рублей в месяц. Тех, кто задумывается о повышении квалификации и об освоении смежной специальности, больше среди россиян с высоким доходом. К переквалификации по близкой профессии чаще готовы женщины (26% против 21% среди мужчин), а к повышению квалификации в рамках той же сферы деятельности — представители сильного пола (21% против 15% среди женщин).

Опрос представителей распространенных профессиональных групп показал, что при выборе специальности для переквалификации респонденты чаще всего ориентируются на уже имеющиеся у них профессиональные навыки и задумываются о смежных профессиях. Врачи говорят об освоении другой медицинской специализации, учителя — о преподавании другого предмета, ИТР — о других инженерных специальностях, а юристы — об иной отрасли права. Программисты к переквалификации также относятся спокойно, т.к. переход на другие языки для них — норма профессиональной жизни. У PR-менеджеров наиболее популярный вариант — переквалифицироваться в интернет-маркетологов, у бухгалтеров — в экономистов, у менеджеров по персоналу — в специалистов по охране труда, у системных администраторов — в программистов. Опираясь на свой профессиональный опыт, секретари готовы переучиться на делопроизводителей, медсестры — на массажистов, экономисты — на бухгалтеров. Профессию менеджера по продажам называли менеджеры по логистике и работе с клиентами.

На кардинальную смену специальности чаще готовы решиться представители тех профессий, где нет необходимости в получении высшего профильного образования. Рабочие профессии не против освоить водители, кладовщики, медсестры, продавцы, менеджеры по логистике и продажам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:00«Клоуны государственного значения». Документальный фильм (12+)06:00«Криминальная полиция». Художественный сериал, 23 серия (16+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В регионе повысили ставки субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на коровье молоко-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,32 рубля, евро поднялось почти на 83 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональная Кадастровая палата информирует о наиболее значимых изменениях в закон о госрегистрации недвижимости
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика