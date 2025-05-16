К перспективе замены чиновников и депутатов на ИИ каждый второй россиянин относится положительно

Согласно исследованию «SuperJob», каждый второй житель нашей страны уверен, что чиновников можно заменить искусственным интеллектом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

По мнению министра цифрового развития России Максута Шадаева, ИИ способен взять на себя функции около 50% госслужащих. Эта идея находит отклик в обществе: согласно данным опроса, 54% россиян позитивно воспринимают перспективу внедрения ИИ в госструктуры (каждый пятый — однозначно положительно, ещё 35% — скорее положительно). Среди аргументов звучат следующие: «ИИ сможет анализировать данные объективно и без ошибок»; «Главное, обеспечить защиту информации»; «Так можно снизить уровень коррупции». 46% — против (каждый шестой воспринял идею полностью отрицательно, ещё 30% — скорее негативно). Их доводы: «Все зависит от того, как запрограммируют ИИ», «Технологии пока не готовы полностью заменить человека», «Автоматизация полезна для обработки данных, но не для принятия решений».

Ранее мы спрашивали, как россияне относятся к идее замены депутатов Госдумы искусственным интеллектом. Нужно отметить, что за 4 года скорее позитивных оценок подобной перспективы стало чуть больше (+3 процентных пункта), а однозначно негативных — чуть меньше (минус 5 п.п.). Сегодня 56% россиян положительно относятся к тому, что законотворцев начнёт вытеснять ИИ (21% — однозначно позитивно, а 35% — скорее позитивно): «Это шаг к прямой электронной демократии». Однако 44% респондентов выступают против замены живых депутатов алгоритмами (16% настроены категорически отрицательно, ещё 28% — скорее отрицательно).

Мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников и депутатов алгоритмами ИИ. Среди россиян до 35 лет находит больше поддержки идея цифровизации функций госслужащих, а среди граждан 35—45 лет — замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ.

Время проведения опроса: 17 апреля — 13 мая 2025 года.