К подработкам россияне прибегают всё чаще, времени на них тратят меньше, а зарабатывают на них больше

Подработка есть у каждого четвертого работающего россиянина. 2 из 3 тратят на неё не более 10 часов в неделю, а дополнительный доход в среднем составляет до 30% личного бюджета. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

Каждый четвёртый работающий россиянин (24%) сообщил о наличии дополнительной работы. Ещё 50% пока не имеют подработки, но хотели бы найти её. Не интересуются дополнительным заработком 26% респондентов.

Мужчины подрабатывают чуть чаще женщин (25 и 21% соответственно).

Чаще всего дополнительную работу имеют россияне в возрасте 25—35 лет (29%), реже — молодёжь до 25 лет (19%).

Доля имеющих подработку растёт с повышением уровня дохода: среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей она составляет 26—27%, а среди получающих меньше — 21—22%.

Чаще подрабатывают россияне, занятые на основном месте в гибридном режиме (несколько дней в офисе, несколько — на удалёнке), — 37%. Среди полностью удалённых сотрудников доля подрабатывающих составляет 27%, а среди тех, кто каждый день ходит на работу, — 21%.

Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медицинских сестер подработка есть у 39%, среди врачей — у 38%, среди главных бухгалтеров — у 36%, а среди учителей — у 35%. Высока доля совместителей и среди маркетологов (32%), воспитателей (31%), охранников (30%) и программистов (29%). Реже подрабатывают продавцы и экономисты (по 13%), HR-менеджеры (15%), администраторы и менеджеры по продажам (по 17%).

На подработку стали тратить меньше времени. Уделяют ей менее 10 часов в неделю сейчас 67% (год назад — 60%). Ещё 18% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 15% — более 20 часов.

Финансовая значимость подработки за год заметно выросла. Сегодня менее 10% общего дохода приносит дополнительная занятость лишь 27% совместителей (год назад — каждому третьему). 4 из 10 опрошенных в настоящее время получают от подработки от 10 до 30% дохода, каждый пятый — от 30 до 50%, каждый восьмой — более половины личного дохода.

Статистика рынка труда подтверждает рост числа вакансий и резюме на подработку, совместительство, неполный день. Во многом это следствие активного распространения платформенной занятости в сферах без серьезных входных требований для кандидатов. Дополнительным индикатором служит стремительный рост числа самозанятых — только за 2025 год их стало на 27% больше.

Время проведения опроса: 1—6 мая 2026 года.

