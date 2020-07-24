К поездке за рубеж в случае открытия границ однозначно готов каждый двенадцатый россиянин

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил готовность россиян посетить зарубежные страны.

Совершить путешествие за рубеж однозначно готовы 8% россиян, ещё 7% скорее готовы. Наиболее мобильная группа — молодёжь: среди россиян до 24 лет однозначно совершит поездку каждый одиннадцатый (9%), а каждый десятый скорее готов к выезду заграницу. Россияне, однозначно готовые к поездке, называли традиционные туристические маршруты (чаще всего Турцию, Италию, Грецию, Испанию), рассказывали о необходимости выезда по работе либо желании посетить родственников, живущих в бывших союзных республиках.

У большинства же представителей экономически активного населения нет в планах зарубежных поездок (59%). Ещё 26% скорее откажутся от этой идеи, причм нехватка средств в качестве причины сомнений называлась чаще, чем угроза заражения коронавирусом.