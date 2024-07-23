К предстоящей зиме в Мурманске уложат более 2 км труб теплоснабжения

Мурманская область продолжает активно готовиться к предстоящей зиме. Первый замминистра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова оценила ход ремонтных работ на сетях Мурманска.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первой точкой на карте выездного мероприятия стал крупный участок теплотрассы АО «МЭС» от тепловой камеры ТК 77/2 до улиц Полярные Зори и Буркова, общая протяжённость которого составляет более 1 км. Выполнение работ проходит в плотной городской застройке.

На сегодня земляные работы завершены полностью. Энергетикам удалось пройти под дорожным полотном улицы Полярные Зори без его повреждения. На территории детского сада на Буркова при проведении земляных работ были сохранены деревья, песочницы, беседки. На данном участке устанавливают трубы большего диаметра для улучшения ресурсоснабжения.

Далее участники проследовали на Верхне-Ростинское шоссе, где АО «Мурманская ТЭЦ» выполняет реконструкцию тепловых сетей от Восточной котельной. Программа реконструкции рассчитана на несколько лет и предполагает замену сетей протяженностью почти 3 км с увеличением диаметра. Ранее уже был введен участок протяженностью почти 800 м, в этом году в работу к началу отопительного сезона будет введен очередной участок 500 м. Что касается потребителей, то все работы проводятся без прекращения их ресурсоснабжения.

Также представители Минэнерго и ЖКХ осмотрели участок сети от тепловой камеры ТК-5 до ТК-10. Работы проводятся по программе перевода многоквартирных домов в Ленинском административном округе на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Алена Кузнецова обратила внимание подрядчика на необходимость привести в порядок ограждения в районе проведения работ, опасные участки оборудовать дополнительными знаками.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, завершилась поездка на Северной котельной, где в настоящее время в активной фазе проходит перекладка крупного участка теплосети.

«Наша основная задача – не только провести необходимые ремонты на жилищно-коммунальной инфраструктуре и подключить потребителей в установленные сроки, но и своевременно благоустроить места проведения работ. Конечно, муниципальными правилами благоустройства предусмотрены конкретные сроки по восстановлению, но при этом призываю вас не ждать, а проводить благоустройство сразу после завершения основных работ», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/