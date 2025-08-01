К программе долгосрочных сбережений присоединились почти 30 тысяч жителей Мурманской области

29,4 тысячи жителей Мурманской области стали участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС). При этом 11,7 тысячи северян присоединились к ней в первом полугодии этого года, вложив более 1 млрд рублей. Объём фактических взносов, поступивших по договорам ПДС с начала запуска программы в январе 2024 года, составил 1,7 млрд рублей.

«Программа объединяет возможности самостоятельных накоплений с финансовыми бонусами, среди которых государственное софинансирование, налоговые вычеты и защита средств. С 1 октября этого года ПДС станет ещё доступнее – жители региона смогут заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами и участвовать в программе через портал «Госуслуги», что упростит процесс оформления. Кроме того, вводится также период охлаждения, в течение которого можно будет досрочно расторгнуть договор и при этом не потерять льготы», – комментирует эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

В целом по России по состоянию на 1 июля 2025 года с начала действия программы заключено 5,4 млн договоров долгосрочных сбережений. Сумма привлеченных средств составила 414 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551228/#&gid=1&pid=1