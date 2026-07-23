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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.26 13:00

К программе долгосрочных сбережений присоединились почти 65 тысяч жителей Мурманской области

В период с января по июнь 2026 года жители Мурманской области заключили свыше 15 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём взносов по этим договорам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составил 633 млн рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, с момента запуска программы 2,5 года назад число её участников в нашем регионе приблизилось к 65 тысячам. Объём фактических взносов по заключенным договорам к началу июля 2026 года превысил 4,9 млрд рублей.

«Число участников ПДС и объём средств, привлеченных фондами, в регионе заметно выросли, что говорит о востребованности этого инструмента. Интерес к нему объясняется, в частности, тем, что программа сочетает в себе эффективные механизмы господдержки и реальные финансовые преимущества, которые позволяют участникам сформировать финансовую подушку безопасности для использования в будущем: при выходе на пенсию или в тяжелой жизненной ситуации», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Программа даёт возможность получения дохода от накоплений с учётом государственного софинансирования до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет, страхования денег на сумму до 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем по банковским вкладам, а также ежегодного налогового вычета по НДФЛ. Можно открыть несколько счетов, в том числе на родственников.

С 1 сентября 2026 года за долгосрочные сбережения в пользу детей родители смогут получить больший налоговый вычет. Лимит увеличится с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Если взносы делали оба родителя, то и возврат сможет оформить каждый. Таким образом, максимальная сумма вычета для семьи составит 1 млн рублей. Возраст ребёнка не должен превышать 18 лет, а если он учится очно, то 24 лет.

Больше информации о программе долгосрочных сбережений можно найти в ответах на часто задаваемые вопросы на сайте Банка России.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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