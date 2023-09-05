К работе в школах региона приступили 24 победителя конкурсного отбора на получение единовременной компенсационной выплаты

Её получат педагоги, переехавшие на работу в Мурманскую область и впервые трудоустроившиеся на вакантные должности в образовательные организации.

Участниками конкурсного отбора стали педагоги от 20 до 48 лет из 20 регионов России. 13 из них, со стажем работы по специальности более трёх лет, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, 11 педагогов со стажем работы менее трёх лет – 500 тысяч рублей.

Шесть учителей математики, пять – русского языка и литературы, четыре учителя начальных классов, по одному учителю географии, физики, информатики, истории и английского языка, педагог-дефектолог и два воспитателя детского сада приступили к работе в Мурманске, Кандалакшском и Кольском районах, Полярных Зорях, Оленегорске, Кировске, Мончегорске, Апатитах, ЗАТО Александровск и Ковдорском округе. Четыре педагога имеют высшую квалификационную категорию, два – первую квалификационную категорию, один – учёную степень.

В 2024 году конкурсный отбор педагогов из числа приехавших и впервые трудоустроившихся в образовательные организации региона на получение компенсационной выплаты будет продолжен, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru