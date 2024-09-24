К разводу карьерный рост приводит женщин в 1,5 раза чаще, чем мужчин

После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 директоров и руководителей, состоявших в официальном браке, из всех округов страны.

4 из 10 руководителей приходилось расторгать официальный брак. Причём мужчины рассказывали о таких случаях немного чаще женщин (41 и 36% соответственно).

Рассуждая о том, кто был инициатором развода, женщины чаще называли себя (50%), мужчины же чаще говорили, что это было общее решение (39%).

Женщины чаще разводятся, получив продвижение: 26% против 17% среди мужчин.

Время проведения опроса: 19 августа — 20 сентября 2024 года.