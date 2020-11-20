К реализации проекта «Новый Мурманск» по реновации портовой территории планируют приступить в 2021 году

К постепенной реализации масштабного проекта «Новый Мурманск» по реновации портовой территории приступят в 2021 году. Об этом сегодня сообщил Андрей Чибис по итогам онлайн-сессии модуля «Оживление городских пространств». В рамках мероприятия губернатор поделился с российскими и зарубежными экспертам идеей создания нового места притяжения на Крайнем Севере. По мнению главы региона, обновление промышленной площадки Мурманского судоремонтного завода Морского флота позволит повысить качество городской среды и раскрыть геополитический и туристический потенциал Заполярья.

«Старой территории нужно дать новую жизнь. Проект «Новый Мурманск» приобретает реальные очертания в виде мастер-плана. Это уже не просто идея. В реализацию проекта вовлечены компания «РЖД», Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, с которым подписано соглашение, ключевые архитекторы, преображавшие Москву, – КБ Стрелка. Высокий интерес проявляют потенциальные инвесторы», – прокомментировал Андрей Чибис.

В своём выступлении губернатор акцентировал внимание на том, что площадка «Нового Мурманска» включена в границы территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Это значит, что компании-участники смогут стать резидентом ТОР и получить налоговые преференции.

В ближайшие несколько лет на месте судоремонтного предприятия в Мурманске планируется создать морскую набережную и современное общественное пространство с арктическим музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером с уникальным северным меню. В едином дизайн-коде будут обновлены и благоустроены прилегающие территории морского, железнодорожного и автобусного вокзалов, переходного моста, привокзальной площади.

«Задача также состоит в том, чтобы «Новый Мурманск» максимально отвечал интересам и запросам жителей города. Мнения северян будут однозначно услышаны. В декабре планируем провести первую стратегическую сессию с архитекторами и экспертами по предварительной проработке мастер-плана. Надеемся, что в мае 2021 года проект будет полностью готов и начнется его поэтапная реализация», – подводя итоги, сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в онлайн-сессии модуля «Оживление городских пространств» программы «Master of Public Administration» выступили российские и зарубежные эксперты с кейсами про новую жизнь старых территорий, а также представители Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Мероприятие проводилось совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Московской школой управления СКОЛКОВО, Высшей школой экономики и Российской экономической школой по инициативе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.