Подводная волоконно-оптическая линия связи свяжет Мурманск и Владивосток«И тебя вылечат, и тебя»… В период пандемии пациентам с хроническими заболеваниями продолжают оказывать медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 10:00

К реализации проекта «Новый Мурманск» по реновации портовой территории планируют приступить в 2021 году

К постепенной реализации масштабного проекта «Новый Мурманск» по реновации портовой территории приступят в 2021 году. Об этом сегодня сообщил Андрей Чибис по итогам онлайн-сессии модуля «Оживление городских пространств». В рамках мероприятия губернатор поделился с российскими и зарубежными экспертам идеей создания нового места притяжения на Крайнем Севере. По мнению главы региона, обновление промышленной площадки Мурманского судоремонтного завода Морского флота позволит повысить качество городской среды и раскрыть геополитический и туристический потенциал Заполярья.

«Старой территории нужно дать новую жизнь. Проект «Новый Мурманск» приобретает реальные очертания в виде мастер-плана. Это уже не просто идея. В реализацию проекта вовлечены компания «РЖД», Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, с которым подписано соглашение, ключевые архитекторы, преображавшие Москву, – КБ Стрелка. Высокий интерес проявляют потенциальные инвесторы», – прокомментировал Андрей Чибис.

В своём выступлении губернатор акцентировал внимание на том, что площадка «Нового Мурманска» включена в границы территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Это значит, что компании-участники смогут стать резидентом ТОР и получить налоговые преференции.

В ближайшие несколько лет на месте судоремонтного предприятия в Мурманске планируется создать морскую набережную и современное общественное пространство с арктическим музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером с уникальным северным меню. В едином дизайн-коде будут обновлены и благоустроены прилегающие территории морского, железнодорожного и автобусного вокзалов, переходного моста, привокзальной площади.

«Задача также состоит в том, чтобы «Новый Мурманск» максимально отвечал интересам и запросам жителей города. Мнения северян будут однозначно услышаны. В декабре планируем провести первую стратегическую сессию с архитекторами и экспертами по предварительной проработке мастер-плана. Надеемся, что в мае 2021 года проект будет полностью готов и начнется его поэтапная реализация», – подводя итоги, сказал Андрей Чибис.

 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в онлайн-сессии модуля «Оживление городских пространств» программы «Master of Public Administration» выступили российские и зарубежные эксперты с кейсами про новую жизнь старых территорий, а также представители Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Мероприятие проводилось совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Московской школой управления СКОЛКОВО, Высшей школой экономики и Российской экономической школой по инициативе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)МРОТ должен быть больше фактического минимум в 2 раза-PRO Валюту (16+)Рубль растёт на фоне стабильной цены на нефть-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Законопроект о комплексном развитии территорий поможет реновации Больничного городка в Мурманске
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика