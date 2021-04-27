К реализации проекта по «Формированию комфортной городской среды» в Североморске пристальное внимание

В рамках реализации проекта по «Формированию комфортной городской среды» в Североморске в летнем периоде появятся новые и будут реконструироваться старые детские и спортивные площадки. Со своими предложениями к депутатам представительного органа власти обращались жители флотской столицы.

22 апреля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Светлана Ефремова, Светлана Евтушенко и Виктория Чеботарь осмотрели объекты, которые будут обновлены в 2021 году.

На спортивной площадке у дома №14 по улице Пионерская появится новое резиновое покрытие, здесь установят информационный щит, две урны, 4 парковых дивана, новое ограждение спортплощадки, футбольные ворота и баскетбольные щиты.

Уже в мае силами Городского центра ЖКХ ограждение и покрытие спортплощадки будут демонтированы, выравнено основание, а специалисты АНО «Центр городского развития Мурманской области» займётся реконструкцией.

По просьбе жителей будет обеспечено освещение находящейся рядом детской площадки, а вот установка спортивных тренажёров будет отложена на следующий год.

Обсуждался вопрос и оборудования парковок для личного автотранспорта, но здесь инициативу должны проявить жители. Свою помощь в решении этого вопроса обещала оказать депутат по этому избирательному округу Светлана Ефремова.

У дома №14 по улице Северная Застава запланирована реконструкция детской площадки. Здесь также будет уложено резиновое покрытие, появятся 3 урны, 3 парковых дивана, игровой комплекс с горкой, две канатные конструкции для лазания, качели, музыкальный инструмент ксилофон, качалка на пружине.