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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.20 17:20

К ремонту асфальтобетонного покрытия во дворе Североморска приступила управляющая организация «Вертикаль»

Уборка мусора на придомовых и общественных территориях Североморска и старт ремонтной кампании во дворах сегодня проинспектировал муниципальный контроль. Первая остановка маршрута – Авиагородок. Там за торговым центром на улице Гвардейская, 24а когда-то размещался рынок. Теперь павильоны не функционируют, стоят заколоченные, а прилегающая территория заросла мусором. 

- У муниципалитета есть определённые планы на эту территорию. Здесь в перспективе может появиться городская парковка или, например, площадка для проведения мероприятий. Пока этот вопрос решается, но в летний период торговые павильоны будут демонтированы. Вопрос с уборкой тоже решится в ближайшее время. Наводить порядок на этой территории будут, в том числе, и трудовые бригады, задействованные во временных общественно-полезных работах, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский.

А вот на ул. Колышкина, 9 управляющей компании придётся наводить порядок на придомовой территории самостоятельно. Расчистить от мусора там нужно и склон около дома, и ливневую канализацию. Всё это отражено в требовании муниципального контроля. Кроме того, коммунальщикам предстоит провести обследование асфальтобетонного покрытия.    

- В соответствии с нормами российского законодательства, если асфальтобетонное покрытие двора повреждено больше, чем на 50 процентов, необходим капитальный ремонт, если меньше – можно проводить ямочный. Здесь сначала нужно выполнить все необходимые замеры. Соответствующее требование управляющая компания также получит, - прокомментировал Игорь Козинский.

На ул. Гаджиева, 9 к ремонту асфальтобетонного покрытия во дворе управляющая организация «Вертикаль» уже приступила – первая в Североморске.

- Для компании это новый опыт проведения таких работ. Мы решили организовать их в следующем формате – «Вертикаль» взяла на себя подготовительный процесс, необходимое оборудование у нас есть, а укладку асфальта доверила профессионалу. С подрядчиком уже договорились - они работают в Североморске по муниципальным контрактам и параллельно будут вести асфальтирование во дворе, - рассказал директор УК «Вертикаль» Игорь Соловьёв.

На следующей неделе УК планирует приступить к ремонту на   ул. Северная Застава, 36. Готовясь к летней кампании, «Вертикаль» обследовала дворы, которые обслуживает. Из 25 придомовых территорий – 12 будут отремонтированы.  

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