К ремонту дорожных объектов в Мурманске привлекутдополнительные силы

Улица Алексея Генералова, проезд Рыбный, улицы Имени вице-адмирала Николаева, Радищева и Марата – на этих объектах будут привлечены дополнительные единицы специализированной строительной техники и рабочих.

Такое решение было принято в результате совещания, которое провели глава администрации города Мурманска Евгений Никора и заместитель главы администрации – председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов с участием представителей подрядных организаций, выполняющих ремонт на объектах улично-дорожной сети города Мурманска, а также организаций, выполняющих ремонт на автодорогах федерального значения.

Объекты ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Однако, общий процент выполнения работ по состоянию на 20 сентября на пр. Рыбный составил 75%. Кроме того, специалистами строительного контроля были выданы замечания к уже выполненным работам, в том числе по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в местах пешеходных переходов – должным образом не выполнено занижение бортового камня.

Стоит отметить, что приёмка выполненных работ будет произведена только после отбора проб асфальтобетонного покрытия с привлечением лаборатории ФКУ «УпрДорКола» и специалистов ГОКУ «Мурманскавтодор». Гарантия качества результата работ для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров составляет 4 года.