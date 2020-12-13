К решению проблемы стоков Снежногорска подключили надзорные органы

В Снежногорске решается проблема стоков, с которыми не справилась существующая система водоотведения. В результате переполнения системы были затоплены канализационные колодцы в районе жилого дома. Решение вопроса находится на личном контроле вице-губернатора Юрия Сердечкина. Для урегулирования проблемы в правовом поле ситуация изучена и направлены обращения в надзорные органы.

На данный момент известно, что канализационные сети города находятся в муниципальной собственности, а канализационно-насосные станции 1 и 2 – в собственности частной организации, которая поставляет в город коммунальные ресурсы водоснабжения (является гарантирующим поставщиком). В то же время организация взяла ещё один подряд и обязательства по сбору (откачке) и вывозу хозяйственно-бытовых стоков с частных объектов, не получив разрешения на использование городских канализационных сетей.

Эти дополнительные стоки организация слила в городскую канализацию через свою насосную станцию. Но система водоотведения была рассчитана только на жилые дома города, и с дополнительными объёмами не справилась. В итоге канализационные стоки попали на улицу, что недопустимо.

Материалы по данному инциденту переданы в надзорные органы, которые и должны будут определить виновных в возникновении этой ситуации, сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области.