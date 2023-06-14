К сдаче биометрических данных россияне по-прежнему относятся с недоверием

Россияне по-прежнему не торопятся сдавать биометрические данные: лишь 36% из получавших подобное предложение согласились. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уже совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 12% россиян получали предложение о сдаче биометрических данных (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз), согласием ответил лишь 1 из 3 (36%).

Своё решение они аргументируют соображениями безопасности («Это дополнительная степень защиты для банка»), а также желанием в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Каждый второй отказался (48%): по их мнению, сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьёзные проблемы. Ещё 16% пока думают над ответом.

С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (14% против 8% соответственно). Впрочем, как и ранее, мужчины чаще противятся подобным предложениям (52% против 40% среди женщин).

Время проведения опроса: 5—8 июня 2023 года.