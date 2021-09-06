К системе теплоснабжения подключено 99% многоквартирных домов Заполярья

«По данным муниципалитетов, на 5 сентября из 6539 МКД к системе теплоснабжения подключено 6477, что составляет 99%», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков на оперативном совещании с главой региона.

Вместе с тем, продолжается подключение внутридомовых сетей управляющими и эксплуатирующими организациями. Наиболее частыми причинами отсутствия отопления в квартирах являются завоздушивание, ремонты инженерных коммуникаций МКД, порывы на внешних сетях. Так, в Мурманске не подключено 18 домов. По области отопление отсутствует в 32 МКД – в Кировске, Мончегорске, Североморске, Кандалакше.

Отдельно министр отметил ситуацию в Ревде. Там работы по ликвидации порыва на участке трубопровода завершены, подача теплоносителя восстановлена.

По информации Государственной жилищной инспекции Мурманской области по состоянию на 3 сентября паспорта готовности получили 6365 МКД из 6617, что составляет 96,2%.

Вопрос теплоснабжения жилфонда находится на ежедневном контроле Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, отмечает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.