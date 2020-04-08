К содержанию дорог в Кировске у прокуратуры много претензий

Прокуратурой города Кировска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании дорог в деятельности МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска».

Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства, выразившиеся в несоответствии содержания дорожного полотна автомобильных дорог муниципального значения требованиям государственных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, нормам по содержанию автомобильных дорог.

В этой связи 23 марта текущего года прокурором города в отношении МКУ «ЦМТО г. Кировска» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других дорожных сооружений).

Нарушения содержания улично-дорожной сети города Кировска МКУ «ЦМТО г. Кировска» устранены.