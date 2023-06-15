«К сожалению, статистика не радует»: депутаты облдумы обсудили ситуацию с уличным вандализмом в нашем регионе

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Михаила Павлова. В центре внимания парламентариев была информация о фактах уличного вандализма в современной городской среде на территории региона.

- К сожалению, статистика не радует, - отметил Михаил Павлов. – Например, в Мурманске за 2022 год было совершено свыше 120 актов вандализма, сумма ущерба уже идет на миллионы рублей. Наиболее частые нарушения это: нанесение множественных несанкционированных надписей на детское игровое и спортивное оборудование, повреждение элементов общественных пространств или помещений.

По словам депутата, наиболее эффективным способом борьбы с уличным вандализмом остаётся повсеместное внедрение технических средств видеонаблюдения:

- Очень много примеров, когда благодаря видеосъёмке удаётся установить правонарушителей, и они несут заслуженное наказание. Поэтому даже само наличие видеокамеры является существенным сдерживающим фактором для вандалов.

На заседании было принято решение рекомендовать администрациям муниципальных образований Мурманской области при разработке технической документации по благоустройству территорий предусматривать установку средств видеонаблюдения с размещением информации, что на территории ведется видеофиксация нарушений. При этом рекомендуется вводить в эксплуатацию средства видеонаблюдения до сдачи самого объекта. Кроме того, депутаты предлагают усилить профилактическую работу среди детей и подростков о вреде вандализма.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/0c7/zpovxv9ycn0brxacbrw2tf3vfpeytue8.JPG