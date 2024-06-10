К среднему классу россияне относят тех, кто способен обеспечить семье уровень дохода от 150 тысяч рублей на человека

6 из 10 россиян считают, что в России есть средний класс. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, выполненного по заказу «Коммерсант.Деньги», в котором участвовали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян считают, что в России есть средний класс. 37% к нему себя причисляют. Главные характеристики среднего класса, по мнению россиян, — уровень дохода (77% опрошенных), квартира в собственности (37%), высшее образование и профессия (по 24%). Средний уровень дохода представителя среднего класса — 150 тысяч рублей в месяц на человека.

Женщины чаще верят в существование среднего класса в России и чаще себя к нему причисляют. Вероятно, дело в том, что запросы у женщин ниже, но они чаще мужчин называют основными характеристиками среднего класса наличие квартиры и должность. По мнению женщин, к среднему классу можно причислять тех, чей уровень дохода на 1 человека составляет в среднем 130 тысяч рублей в месяц, запросы мужчин — 170 тысяч рублей.

Россияне 35—44 лет говорят о существовании среднего класса и причисляют себя к нему чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Средний класс они чаще ассоциируют с особым мировоззрением и возможностью путешествовать за границу.

Каждый второй россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц считает, что в России есть средний класс. Атрибутами этой прослойки общества они чаще считают особое мировоззрение, высшее образование, наличие дома в собственности. Средний размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи представителя среднего класса, по их мнению, должен составлять 180 тысяч рублей в месяц.

Количество уверенных в существовании российского среднего класса и причисляющих себя к нему среди россиян с высшим и средним профессиональным образованием отличается незначительно. Однако выпускники вузов значительно чаще уверяли, что представитель среднего класса обязан иметь высшее образование и отдыхать за границей, а выпускники колледжей чаще считают, что нужно иметь профессию и хороший автомобиль.

Время проведения опроса: 22 апреля — 14 мая 2024 года.