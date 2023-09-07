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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.23 13:00

К старту учебного года учителя и школьники Мурманской области получат новые функции в «Сферуме»

«Сферум» представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе ещё эффективнее. В обновленной версии учебного профиля «Сферум» в «VK»-мессенджере учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опции. Обновления появились благодаря совместной работе сервиса с учителями и представителями администраций образовательных учреждений и учитывают их актуальные потребности и отзывы.

Благодаря новой функции сессионных залов в звонках учителя смогут организовывать удобную работу по группам. Например, в виртуальных комнатах ученики смогут в командах искать пути решения поставленной задачи, а в общем звонке представить свои идеи. Функция доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

В учебном профиле «Сферум» в «VK»-мессенджере появилась бета-версия интерактивной доски для совместной работы. Она позволяет преподавателю давать задания и наглядно объяснять новый материал, а ученики могут в режиме онлайн оставлять на доске ответы и решать задачи. Функция уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

Пользователям учебного профиля «Сферум» в «VK»-мессенджере теперь доступна опция создания каналов. В них можно оперативно сообщать о важных событиях из жизни класса и школы, например, о предстоящих праздниках, олимпиадах и конкурсах и получать обратную связь в виде реакций. Также в учебном профиле появились каналы познавательных и образовательных сообществ с полезной информацией из области образования, науки, истории, космоса, мира животных, культуры и других сфер.

Учителя, подтвердившие свой статус, получают специальный знак отличия – академическую шапочку. Функция уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android. Благодаря этому участникам чата станет легче находить сообщения от педагога. В ближайшем будущем для преподавателей также будут запущены ещё ряд возможностей по управлению чатами: они смогут получить подтверждение о прочтении сообщений, удалять чаты, регулировать, кто может писать в чатах.

Учителям стало доступно мини-приложение для сбора домашних работ и других материалов от учеников. С его помощью учитель может организовать и систематизировать хранение документов. Педагог делится ссылкой или добавляет в приложении необходимых пользователей из своих контактов в учебном профиле. Получив уведомление о загрузке, ученик отправляет необходимый файл, он сразу отображается у учителя и становится доступен для скачивания.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, благодаря мини-приложению «Электронный дневник» ученики могут посмотреть расписание и оценки со смартфона и присоединиться к запланированному уроку. С нового учебного года мини-приложение станет доступным и для родителей: они смогут узнавать об успеваемости своих детей и расписании уроков.

Упрощён процесс переключения между учебным и личным профилями в «VK»-мессенджере – теперь перейти из одного аккаунта в другой можно в один клик. Кроме того, в учебном профиле «Сферум» можно быстро начать общение с другим пользователем, пригласив его в чат при помощи QR-кода.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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